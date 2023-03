Stefano Gasperini (Emanuele Montomoli sindaco): “La cura per gli anziani fondamentale per benessere della società”

“Siena presenta una maggioranza della popolazione di età avanzata, con esigenze tipiche e particolari di questa fascia di popolazione. Con l’avanzare dell’età, inoltre, si presentano maggiori probabilità di disabilità, sia gravi che meno gravi, che richiedono una particolare attenzione sotto forma di servizi e infrastrutture”. Si apre così la nota diffusa dalla lista Emanuele Montomoli sindaco.

“La lista Emanuele Montomoli Sindaco si impegna a mettere in atto una rete di servizi, sia domiciliari che non, in sinergia e collaborazione con gli enti del terzo settore e istituzioni private che abbiano una sensibilità verso questo tema – spiega Stefano Gasperini, candidato lista Emanuele Montomoli Sindaco -. L’obiettivo è intercettare e dare risposta a tutte le richieste, o almeno alla grande maggioranza, per migliorare la vita degli anziani”.

“Se eletti, ci impegneremo da subito a mettere in atto tutte le azioni necessarie per migliorare la vita degli anziani, che svolgono un importante ruolo di welfare nei confronti di figli e nipoti – prosegue Gasperini -. Inoltre, saranno previste iniziative di coinvolgimento attivo e passivo, come il progetto “maestri di storia e allievi del futuro”, per valorizzare la conoscenza e l’esperienza degli anziani e promuovere un dialogo intergenerazionale”.

“La lista Emanuele Montomoli Sindaco ritiene che la cura e l’attenzione per la popolazione anziana di Siena siano un impegno fondamentale per il benessere di tutta la comunità – conclude -, e si impegna a lavorare con determinazione e passione per questo obiettivo”.