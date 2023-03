Stazione Carabinieri a San Francesco Il Comune subentra nella gestione dell’immobile

La giunta comunale di Siena, nella riunione che si è tenuta ieri giovedì 9 marzo, ha approvato lo schema di accordo per l’immobile di proprietà della provincia di Siena in piazza San Francesco e sede della stazione dei Carabinieri.

“Con questo accordo – precisa l’assessore al patrimonio del Comune di Siena Pasquale Colella, che ha proposto la delibera – l’amministrazione comunale si prende carico della struttura, visto l’interesse a mantenere nel centro storico della città un punto strategico per la sicurezza. In sostanza il comune di Siena subentra nella situazione di fatto ad oggi intercorrente fra il Ministero dell’Interno e la Provincia di Siena relativa all’occupazione dell’immobile. La presenza dei presidi dell’Arma dei Carabinieri assumono un valore fondamentale per la tutela effettiva della legalità e a difesa della comunità e costituiscono un punto di riferimento irrinunciabile per i cittadini: anche per questo l’amministrazione comunale si è impegnata in questo tipo di accordo”.

La durata dell’accordo è di sei anni, per un canone annuale che sarà determinato sulla base di accordi con il Ministero dell’Interno con richiesta di congruità. Il Comune di Siena si farà carico della gestione dell’immobile: le spese straordinarie saranno a scomputo del canone annuo, mentre lo studio sull’antisismica della struttura sarà a carico dell’amministrazione comunale.