“Stasera…Unn’ha colore” – Francesco Vannoni dedica un sonetto a Brio

“Stasera…’Unn’ha colore”, inizia così il sonetto di Francesco Vannoni, noto poeta senese, dedicato ad Andra Mari detto Brio. Questa sera, in effetti, non ha davvero colore, la scomparsa del fantino ha di un colpo fermato la vita di Siena. Un dolore e un vuoto che riecheggiano nella Piazza più bella del mondo, davanti alla quale ogni senese di ogni contrada rimane impietrito. Andrea Mari non era solo uno dei migliori fantini del Palio di Siena ma era un senese, un contradaiolo, da molti conosciuto e stimato. Di seguito riportiamo integralmente il sonetto di Francesco Vannoni.

STASERA…’UNN’HA COLORE

“Quando ho vinto a nerbo alzato

di certo, Checco, t’ho fatto dispera’.

Ma anche se lì ‘un ti so’ garbato

un sonetto me lo potresti dedi’a’

Siccome, te ha’ sempre salutato

ogni anima senese che va di là,

fra tutti quelli che m’hanno ri’ordato

un tu pensiero, sì… ci poteva sta’.”

O Andrea, in verità, se si pòle,

ti voglio di’ come la penso…

Ascolta me, mi manca le parole.

È di tutta Siena questo dolore,

e ‘un si riesce a dagli senso.

Il pianto stasera…’unn’ha colore.

Francesco Vannoni