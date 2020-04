“Stasera mamma ‘un esco” , il progetto scuole del Comitato Amici del Palio diventa online

Dato il prolungarsi delle restrizioni, dovute alla pandemia di Covid-19, il Comitato Amici del Palio ha deciso di realizzare alcune iniziative per alleviare il periodo di costrizione casalinga e allo stesso tempo non disperdere lo spirito identitario senese. Da oggi è online sul canale Youtube del comitato il progetto Stasera mamma ‘un esco – Progetto scuole a casa con le lezioni online per i cittini senesi. ” Potrete quindi trovare la storia di Siena e dei suoi personaggi con Gabriele Fattorini – scrive il comitato-, l’evoluzione delle contrade con Giovanni Sportoletti, il drappellone con Cecilia Rigacci, il corteo storico con Riccardo Frosini, la musica del Palio con Matteo Cancelli e il sacro e il profano con Don Enrico Grassini. Tante lezioni per bambini, ma anche per i grandi, per riscoprire Siena e le sue peculiarità”. Ma il Comitato non si ferma qui ed ha inaugurato ulteriori progetti, uno per le feste titolari “dato che non potranno essere svolte come vuole la tradizione – prosegue la nota-, saranno omaggiate le 17 Feste titolari con una sezione dedicata nel nostro sito ” ed i l’inizativa Stasera mamma ‘un esco – Gli elaborati “procede a gonfie vele – circa 120 a oggi – la realizzazione degli elaborati inviatici dai bambini di Siena, e anche fuori le mura. Continuate a inviarli, vi aspetterà una sorpresa – questo il commento!”