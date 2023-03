Stagione sciistica sull’Amiata, oltre cinquanta interventi dei carabinieri per traumi da cadute e scontri

Anche quest’anno, dal 21 gennaio, data di apertura ufficiale delle piste del comprensorio sciistico del monte Amiata versante Senese, i carabinieri della Tenenza di Abbadia San Salvatore sono quotidianamente impegnati a garantire un servizio di vigilanza sulle piste.

Seppur in ritardo, le recenti copiose nevicate e le successive belle giornate hanno consentito l’apertura degli impianti ed una costante notevole affluenza di visitatori soprattutto durante i fine settimana. In tale contesto esperti carabinieri sciatori specializzati al centro Carabinieri sciatori di Selva di Val Gardena, dotati di specifiche uniformi ed equipaggiamenti, hanno vigilitato sul rispetto delle norme di sicurezza sulle piste innevate e grazie alla motoslitta raggiungono velocemente tutte le aree di entrambi i versanti del Monte Amiata.

Dall’inizio della specifica attività sono state svolte 110 ore di servizio sulle piste e sono stati effettuati più di cinquanta interventi, nella maggior parte dei casi dovuti a traumi da cadute e scontri fra sciatori.

Un evento di particolare rilievo ha necessitato l’intervento in ausilio del Soccorso Alpino della regione Toscana, con l’utilizzo della barella “AKIA” (in dotazione all’articolazione territoriale del CNSAS), in tale circostanza venivano recuperati cinque sciatori vittime di incidenti autonomi durante la discesa sulle piste di entrambi i versanti, sia senese che grossetano. Unanime l’apprezzamento dei turisti per la presenza dei Carabinieri sulle piste che rammentano a tutti le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sporti invernali da discesa e da fondo, agilmente consultabili sul sito dell’Arma dei Carabinieri all’indirizzo:

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto-/consigli/in-vacanza/in-montagna/norme-di-sicurezza-sulla-neve