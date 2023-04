Stadio, l’assessore Paolo Benini: “Andremo per vie legali? La pista resta aperta, Acr Siena risponda”

Il Comune andrà per vie legali contro l’ Acr Siena? “Non utilizzo queste parole pesanti, dico però che, come Comune, rimaniamo in contatto con lo studio legale e poi vedremo quale sarà la strada da intraprendere. Restiamo in attesa che il presidente Montanari ci dia delle spiegazioni”.

Queste le parole dell’assessore comunale allo sport Paolo Benini, dopo che il patron bianconero non si è presentato all’incontro organizzato oggi alle 12 a palazzo pubblico per discutere la vicenda riguardante i lavori allo stadio.

Già la scorsa settimana, dopo che il presidente del Siena Emiliano Montanari non aveva illustrato un crono programma rispettando le tempistiche accordate, il Comune si era fatto sentire e lo aveva contattato per avere una motivazione e per cercare una soluzione.

“Non mi sorprendo dell’atteggiamento del presidente – commenta Benini -, il quale è rimasto fedele ai comportamenti messi in mostra finora: lo ha fatto con i tifosi e lo ha fatto anche con gli operatori dell’azienda Paycare”.

Dunque, la situazione rimane in fase di stallo, ma il Comune attende presto una soluzione o andrà avanti per la sua strada; intanto, però, il futuro del Siena calcio è sempre più in bilico.

Pietro Federici