Staderini (Sena Civitas) presenta un’interrogazione in merito al degrado in via delle Province

Pietro Staderini, consigliere comunale del comune di Siena per il gruppo Sena Civitas, ha presentato un’interrogazione in merito alla situazione di degrado e di accumulo rifiuti presente nell’area comunale di Siena in via delle Province.

L’interrogazione di Staderini, rivolta direttamente al sindaco di Siena, Luigi De Mossi, chiede “se gli interventi di rimozione, taglio, pulizia e risanamento di cui alla prescrizione sono ultimati e se non sia il caso di inserire tale area, fra quelle oggetto di manutenzione ricorrente e programmata”. Inoltre, Staderini vuole sapere “se il comune di Siena ha acquisito agli atti la documentazione della tracciabilità dello smaltimento dei materiali altamente inquinanti (amianto) e relativa bonifica del terreno. Infine si chiede “se esiste una regolamentazione per gli orti dati in uso a privati nelle aree di proprietà del comune poste in via delle Province numero 10”.