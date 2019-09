Siena e sport, un binomio in forte calo nella classifica nazionale

Eravamo 27esimi lo scorso anno, siamo 46esimi ora. Andiamo malissimo in parametri come quello dell’ attrattività di grandi eventi italiani e internazionali , quello della praticabilità sportiva, il rapporto tra le squadre ed il territorio ma ci salvano invece altre voci come quella del tennis che sembra giovare della promozione nella massima serie e degli sport outdoor. Nella classifica del Il Sole 24 ore sull’indice di sportività (link qui) Siena perde 21 posizioni. Una discesa che impone una riflessione, soprattutto perché nei 4 anni precedenti venivamo da un trend positivo che dal 43esimo posto del 2015 ci aveva portato tra i primi 30. La statistica elaborata da PtsClas ha preso in esame 107 province usando 32 parametri suddivisi in 4 macro-categorie (struttura sportiva , sport di squadra , sport individuali , sport e società), sono invece 50 le discipline sportive analizzate. Le peggiori risposte arrivano nella macrocategoria struttura sportiva. Ne Fanno parte indicatori fortemente come “attrattività grandi eventi italiani e internazionali “: ci eravamo classificati ottavi nel 2018, adesso siamo 43esimi. Non solo, occupiamo le parti basse della classifica nelle voci “enti promozione sportiva“, 80esimi, e “tasso di praticabilità sportiva” dove ci piazziamo 85esimi .

Risultato deludente anche per gli sport di squadra, qui sono presenti parametri come quello del calcio professionistico che , nonostante la presenza della Robur e della Pianese in serie C, ci dice che siamo solamente 49esimi ed addirittura perdiamo 6 posizioni rispetto al 2018 (siamo invece nella top ten del calcio dilettantistico ). Le vicende della Mens Sana sembrano avere messo in crisi il nostro basket: dal 33esimo posto crolliamo al 48esimo. Veniamo anche puniti nel volley, pagando forse la retrocessione dell’Emma Villas, siamo ora 33esimi. Il rapporto tra le squadre ed il territorio rimane ancora sotto la media nazionale: siamo 71esimi.

Nota dolente anche per la macrocategoria sport e società, se infatti miglioriamo molto nel rapporto che intercorre tra lo sport e i bambini( 61esimi nel 2018, 39esimi quest’anno) ed è positivo anche il responso arrivato da sport e cultura, panathlon(siamo 11esimi e questo è il segno di una grande diffusione dell’ etica e della storia sportiva nel nostro territorio), peggioriamo negli indicatori sport e natura e sport e turismo. Eravamo in entrambe tra i primi 25 ma adesso siamo rispettivamente 64esimi e 50esimi. Brutto risultato anche per quanto riguarda gli sport paralimpici: 72esimi in Italia.

I migliori risultati arrivano dagli sport individuali, siamo 21esimi nella macrocategoria generale e siamo trainati dalla perfetta prestazione degli sport outdoor (la classifica prende in esame l’equitazione, pentathlon, tiro a volo, tiro con l’arco, triathlon): primi in Italia con un risultato perfetto di 1000 punti. Benissimo anche il tennis dove siamo terzi con un risultato di 699.69 punti ed i motori dove siamo al decimo posto.