Speranza per i piccoli biancoverdi: da Comune e polisportiva il sostegno alle giovanili della Mens Sana

A seguito dell’incontro avvenuto in comune tra il sindaco Luigi De Mossi, il presidente della polisportiva Mens Sana Antonio Saccone e del vice presidente Filippo Mascia, questi ultimi hanno immediatamente dato la disponibilità per supportare la Mens Sana Basket 1871 in ordine alla gestione delle squadre giovanili nello spirito di collaborazione con il comune per mantenere alta la tradizione cestistica e per aiutare i tanti giovani che con dedizione ed orgoglio prestano il proprio talento per il basket e tutti gli altri sport che tradizionalmente la Polisportiva supporta ed aiuta.

In questa ottica, fin da ora, la disponibilità si sostanzierà in un contatto diretto con gli organi della Mens Sana Basket 1871 per supportare le squadre giovanili in questo difficile momento.

Nel contempo è stato concordato, vista la disponibilità del direttore generale Macchi a verificare la due diligence sulla gestione societaria, di incaricare il Dottor Stefano Guerrini di mettersi in contatto con lo Studio dell’Avvocato Francesca Guidelli di Firenze che sta operando per le verifiche della gestione societaria.

Il comune di Siena ringrazia a nome di tutta la cittadinanza la Polisportiva per questo impegno svolto nell’unico e superiore interesse della città.