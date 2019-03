Specializzazione per insegnanti di sostegno, aperte iscrizioni ai corsi

E’ stato pubblicato il bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità, organizzati dall’Università di Siena nella sede di Arezzo, presso il dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale (viale Cittadini), da tempo impegnato nel settore della formazione degli adulti e in particolare degli insegnanti in servizio.

Sono previsti 50 posti per la scuola primaria, 100 posti per la scuola secondaria di primo grado e altrettanti per la suola secondaria di secondo grado.

La procedura di iscrizione alla selezione è disponibile nella pagina “segreteria online” https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do fino a mercoledì 10 aprile.

I test preliminari di accesso si svolgeranno il 15 e il 16 aprile: nel pomeriggio del 15 aprile si svolgeranno le prove per la scuola primaria, la mattina del 16 aprile quelle per la scuola secondaria di primo grado e il pomeriggio del 16 aprile le prove per la scuola secondaria di secondo grado.

Il contributo per la partecipazione alla prova di ammissione è di 100 euro, mentre la tassa di iscrizione al corso è di 2500 euro da versare in due rate.

Il bando e il modulo di domanda sono pubblicati nel sito dell’Università di Siena all’indirizzo www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-sostegno-formazione-il-conseguimento-della-specializzazio-1.