‘Spazio Crisalide’ e ‘Camminiamo insieme’: il Comune sostiene due progetti sul sociale

Si chiamano “Camminiamo insieme: l’abitare possibile a Casa Fragola” e “Spazio Crisalide”, i progetti che hanno ottenuto la collaborazione del Comune per partecipare a un avviso della Regione Toscana per ricevere i contributi destinati al terzo settore. Il via libera è arrivato ieri dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Welfare Francesca Appolloni, che spiega: <<Si tratta di due iniziative che hanno un’importante finalità sociale e come amministrazione vogliamo potenziare le sinergie con l’associazionismo e il terzo settore di cui questa città è particolarmente ricca, su progetti specifici che mettono al centro azioni positive per facilitare la vita indipendente delle persone con disabilità e la loro inclusione sociale>>.

“Camminiamo insieme: l’abitare possibile a Casa Fragola” è dell’associazione Le Bollicine mentre “Spazio Crisalide – Laboratori di inclusione sociale che diventano spazio per le autonomie di persone con disabilità grave” è un progetto dell’associazione Sesto Senso. La collaborazione dell’Amministrazione, in caso di ammissione al finanziamento, consisterà nel sostegno all’organizzazione e alla promozione sul territorio comunale.