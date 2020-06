Oggi l’interrogatorio di garanzia per i due senesi arrestati ieri per sfruttamento della prostituzione nell’operazione della polizia denominata “bella vita”(link qui). Davanti al Gip, sia L.R., impiegato 39enne – difeso dagli avvocati Sandro Sicilia e Paolo Panzieri – sia M.B. 27enne che deve rispondere anche di spaccio di stupefacenti, difeso dall’avvocato Alessandro Betti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.