Sp 96 di Contignano, riaperto il Ponte sul fiume Orcia

E’ stato riaperto al traffico veicolare e pedonale il ponte sul fiume Orcia sulla Sp 96 di Contignano, chiuso per lavori di consolidamento. Un intervento che, grazie all’impegno delle imprese esecutrici, ai professionisti e agli uffici della Provincia, si è concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti (9 giugno) per ridurre al minimo il disagio. Sul ponte, rimanendo l’area di cantiere per l’ultimazione di alcuni piccoli interventi, rimane al momento la limitazione di 30 kmh. Lavori per 550 mila euro che hanno interessato il ponte al km 10+000, nel comune di Radicofani (Siena).

I lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale del ponte in località La Vittoria al confine tra i comuni di Radicofani e Pienza. La successiva fase di cantiere hanno previsto l’impermeabilizzazione dell’implacato del ponte e il successivo ripristino del manto stradale mediante opportuna scarifica della superficie bitumata esistente fino all’estradosso della soletta, posa in opera di guaina impermeabilizzante, successiva realizzazione dello strato di base, dello strato di binder e tappeto di usura ella pavimentazione stradale.