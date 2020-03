Sovraccarico di connessione: Netflix e Youtube abbassano la qualità dell’alta definizione

Tutti al lavoro per cercare di aiutare l’Europa a combattere questo virus che ogni giorno diventa sempre più grande. Un contributo arriva anche da Youtube e Netflix e più in generale da Google, proprietario della piattaforma video. Molte nazioni stanno adottando le stesse misure di restrizione che l’Italia ha già attuato da ormai una settimana, questo vuol dire moltissima gente chiusa in casa ed un grande traffico dati, sulla rete internet. Dati che sono anche indispensabili ai cosiddetti addetti ai lavori, quelle persone che in questo momento stanno cercando soluzioni per sconfiggere questo virus.

Le due piattaforme video, Youtube e Netflix insieme a Google, hanno deciso, vista la grande affluenza di persone che in questi giorni, stanno passando le loro giornate a guardare film e serie tv, di abbassare la qualità dell’alta definizione. Un piccolo gesto ma che comunque contribuirà ad alleggerire il carico della connessione per consentire una più veloce condivisione di dati. Questa iniziativa è stata concordata anche con il commissario Ue per il Digitale Thierry Breton.

“Ci impegniamo a trasferire temporaneamente tutto il traffico sulle reti europee alla definizione standard in modo predefinito e continueremo a lavorare con i governi degli Stati membri e gli operatori di rete per ridurre al minimo lo stress sul sistema, offrendo al contempo una buona esperienza agli utenti”, fa sapere il commissario Ue.

Le piattaforme digitali, comunque, fanno sapere che questo gesto non apporterà nessun danno alla qualità dei nostri programmi, mantenendo comunque un ottimo servizio per gli abbonati.

(fonte il Messaggero)