Sovicille d’Estate, mercoledì in piazza Marconi c’è il concerto “Morricone & Piazzolla compositori in eterno”

“Morricone & Piazzolla, compositori in eterno” è il titolo del concerto con l’ensemble di ottoni e percussioni dell’ORT che si terrà a Sovicille, in piazza Marconi, mercoledì 27 luglio, alle 21 e 15, per Sovicille d’Estate. Musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla, arrangiamenti di Donato De Sena, produzione Fondazione ORT. Il biglietto ha un costo di 5 euro e sarà possibile acquistarlo il giorno dello spettacolo a partire dalle 20, in piazza Marconi, accesso da via Stretta.

La grandezza non scompare, è eterna. E la grandezza della musica di due compositori come Ennio Morricone e Astor Piazzolla continuerà ad accompagnarci per sempre. La qualità del loro lavoro è pienamente apprezzabile quando queste musiche vengono eseguite, perché ci si rende conto che non sono esclusivamente legate alla partitura originale, a una certa strumentazione o a un particolare arrangiamento. Come tutti i classici reggono in qualunque contesto.

Info Pro Loco – Sovicille tel. 0577-314503 – 1523680 cell. 329-1134619 email [email protected]

Ufficio Cultura Comune di Sovicille tel. 0577-049250 email [email protected].