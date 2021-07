Sovicille, c’è tempo fino al 9 agosto per presentare la domanda per i servizi scolastici

I genitori degli alunni residenti nel comune di Sovicille, che nell’anno scolastico 2021/2022, frequenteranno le scuole dell’infanzia di Barontoli e Rosia, le scuole primarie di San Rocco a Pilli e Sovicille e la scuola secondaria di primo grado di Rosia, hanno tempo fino al 9 agosto per presentare la domanda per l’attivazione dei servizi scolastici di accoglienza pre e post scuola e di trasporto. Le quote di compartecipazione per la spesa di gestione del servizio a carico delle famiglie è calcolata sulla base dell’Isee.

Il trasporto scolastico potrà essere assicurato esclusivamente agli alunni non residenti all’interno del centro abitato nel quale ha sede la scuola frequentata.

La domanda, compilata sull’apposito modulo, deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il giorno 9 agosto 2021.

La modulistica compresi i modelli di domanda sono sul sito internet (link). Per informazioni è possibile contattare lo 0577-049252, 0577-049250, 329-260697 o il 320-4317200.