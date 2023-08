Sovicille, bando Foat 2023 di Mps: il Comune ottiene 72mila euro per il borgo di Rosia

Il Comune di Sovicille risulta tra i vincitori del bando FOAT 2023 di Fondazione Monte dei Paschi di Siena ottenendo un contributo di 72mila euro per finanziare la progettazione della riqualificazione urbana dell’antico borgo di Rosia.

L’investimento complessivo previsto è di 90mila euro che saranno coperti per la restante parte dall’amministrazione comunale.

“Con queste risorse possiamo procedere con la progettazione della sistemazione della viabilità di Rosia Alta – spiega il sindaco Giuseppe Gugliotti – della realizzazione del parcheggio di Via Vetturella e del rifacimento del manto stradale in via del Borgo. Abbiamo partecipato convintamente a questo bando perché crediamo nell’importanza di questi interventi per avviare una riqualificazione della parte storica di Rosia a partire dalla viabilità e dalle aree di sosta che risultano essere oggi aspetti molto problematici per i residenti. Oltretutto, il rilancio del borgo ha una valenza anche turistica, essendo Rosia una meta molto apprezzata dagli appassionati di cammini ed escursioni naturalistiche, con la sua Pieve e i suoi percorsi verso i boschi circostanti”.

Segreteria ufficio stampa

tel. 0577 049250 cell. 320 4317200