Sottopassaggio della stazione, i cittadini protestano: “Dopo mesi è ancora bloccato, il disagio è grande”

Chi passa quotidianamente nella zona non può non essersene accorto, sono passati alcuni mesi ma ancora non è stato fatto niente per risolvere una situazione che per alcuni cittadini sta comportando un grande disagio. All’inizio del 2019 una grossa porzione del controsoffitto del sottopassaggio che collega i binari della stazione alle scale mobili del centro Porta Siena è crollata ma, a inizio maggio, la zona colpita è rimasta transennata ed il tetto in cartongesso ancora non è stato riparato. Questa è l’ immagine che accoglie chi scende dal treno a Siena:

Foto di una nostra lettrice

Una situazione di disagio grande, dicevamo, che, per chi passa dalla zona è diventata insostenibile. Alcuni nostri lettori, che ci hanno segnalato il problema, hanno fatto notare l’enorme scomodità che si è creata dopo la caduta di questa porzione. Infatti sia le persone più anziane che chi deve portare con se’ valigie pesanti sono costretti a fare più strada per potere arrivare alla stazione. Questo sottopassaggio invece era, per loro, una scorciatoia.