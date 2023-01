Sostenibilità, Randellini: “Nel 2023 progetti della Camera di Commercio per le comunità energetiche”

“La Camera nel 2022 è stata impegnata su progetti che rendessero le aziende maggiormente sostenibili in termini di efficientamento energetico e sfruttamento delle risorse. Per il 2023 la nostra attenzione sarà destinata verso le comunità energetiche”.

A dirlo è Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio, che ha poi ricordato l’importanza di alcuni strumenti messi a disposizione dall’Ente, come quello del Pid la cui funzione “è fondamentale per le imprese che vogliono fare transizione digitale ed ecologica”.

Il segretario ha poi scattato una foto dell’economia senese post-covid: “abbiamo ottenuto un dato straordinario nell’incremento dell’export – spiega-. Straordinarie sono state sia la farmaceutica che l’enogastronomia”. Mentre il turismo “deve ancora recuperare sebbene arrivino segnali incoraggianti”.

Come può fare il settore turistico per tornare ai valori pre-pandemici? “Occorre puntare su percorsi di turismo esperienziale e valorizzare sia la sostenibilità che l’aspetto ‘slow’ perché i visitatori adesso vogliono ritrovare loro stessi. Come territorio siamo capaci di offrire un servizio di qualità. Ora dobbiamo saper valorizzare i nostri patrimoni artistici ed enogastronomici ed è anche su questo aspetto che il nostro Ente si sta impegnando”, ha aggiunto.

Tra i fronti dove la Camera di Commercio è stata impegnata c’è stato anche quello dell’alternanza scuola-lavoro: “L’Ente -ricorda Randellini – ha erogato contributi ad aziende che hanno ospitato tirocinanti”. Tante le iniziative anche per l’imprenditoria femminile “con bandi, formazione, e progetti di sensibilità verso la parità di genere”, conclude Randellini.

VIDEO