Soroptimist Siena: donati oltre 700 dispositivi di protezione all’ospedale Le Scotte

Il Soroptimist International Club di Siena scende in campo a sostegno del policlinico Santa Maria alle Scotte. Dopo aver sentito i bisogni dell’ospedale per far fronte all’emergenza sanitaria, il club senese ha deciso di concentrare tutti i suoi sforzi, per aiutare la struttura ospedaliera, punto di riferimento non solo per la città ma per tutta la provincia.

E così nella giornata dello scorso giovedì 26 marzo, sono stati consegnati 760 dispositivi di protezione individuale tra calzari, tute e sovraocchiali. Tutto questo grazie alle generose offerte di tutti i soci del club e non solo, si perchè il Soroptimist fa sapere di aver ricevuto molte donazione anche da persone esterne al club.

Le attività non si fermano qua, Il Soroptimist Siena continuerà la sua attività nella ricerca di Dpi da donare alla struttura ospedaliera.