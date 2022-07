Solidarietà dalla Contrada della Selva alla Sardegna per una donna rimasta senza casa dopo l’incendio del 2021

Grande gesto di solidarietà della contrada della Selva nei confronti di una cittadina di Sennariolo, comune sardo colpito un anno fa dall’incendio che si scatenò sul Montiferru: è stata effettuata una donazione a Giuseppina Sciarrilo, che vive nel luogo ma che è ospite da tempo a casa di amici visto che la sua casa è stata distrutta dalle fiamme (ma è ripartita mesi fa la ricostruzione grazie ad un’altra raccolta fondi)

A dare la notizia è stato il giornale Link Oristano (di cui appartiene la foto che riportiamo). Alla consegna della somma erano presenti Fabrizio Stelo, prefetto di Oristano e contradaiolo della Selva, Vincenzo Pascucci, in rappresentanza del rione di Vallepiatta, ed il sindaco di Sennariolo Gianbattista Ledda.

“Questo gesto molto sentito da tutti noi rende più vicino il popolo della Contrada a quello della Sardegna ed in particolare a quello di Sennariolo”, ha detto l’Onorando Priore della Contrada della Selva, Benedetta Mocenni. “Sono molto contenta di poter dare un contributo a una persona che a distanza di un anno è ancora senza casa. Ringrazio tutti i Selvaioli per la generosità”.

“Ringrazio la Contrada a nome non solo della signora Sciarrillo, ma da parte dell’intera comunità per l’atto di generosità e solidarietà”, ha commentato il sindaco Ledda. “La macchina del volontariato si è mossa da subito venendo in soccorso alle esigenze più immediate e continua ancora a favore delle comunità colpite, come questo gesto dimostra. Da oggi è nata un’amicizia tra Sennariolo e la Selva”.