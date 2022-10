Solidarietà alle Scotte per i terreni persi all’asta. Barretta: “Grazie a tutti”

“Una grande solidarietà e una risposta corale da parte di tutti che ci dà forza per andare avanti e ci conferma che la trasparenza sui fatti e il dialogo e la collaborazione sono fondamentali per risolvere le criticità”. Questo il commento del direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, per ringraziare le istituzioni e i vari portatori di interesse che sono intervenuti sulla vicenda dell’asta dei terreni adiacenti l’ospedale.

“Ringrazio a nome di tutta l’Aou Senese – aggiunge Barretta – il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che ha dimostrato sin da subito vicinanza fattiva. Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente per definire il percorso da condividere per andare avanti nella ricerca della migliore soluzione. Ringrazio inoltre la regione Toscana, i sindacati tutti che si sono espressi in maniera unitaria e completa, il comitato di partecipazione, le associazioni del trasporto sanitario Siena soccorso e Anpas zona senese, i presidenti delle tre società della Salute (Senese, Val di Chiana e Alta Val d’Elsa), tutte le forze politiche intervenute a nostro sostegno e tutte le realtà, compresi i tanti cittadini che ci hanno contattato, intervenuti con parole di sostegno e supporto, tutti pronti a fare la loro parte, dove necessario, per far sì che il masterplan, con le progettualità per la ristrutturazione, l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’ospedale e i relativi fondi del Pnrr, possano andare avanti senza subire battute d’arresto”.

“Sono certo – conclude Barretta – che vista la grande solidarietà, unione di intenti, interesse e partecipazione dimostrati da tutti, riusciremo a trovare una soluzione per tutelare il bene comune, anche perché i terreni adiacenti l’ospedale sono gli unici che si possono utilizzare per le attività di ampliamento, con un progetto già condiviso da tempo con le istituzioni”.