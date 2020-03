Solidarietà: a Siena, le contrade si schierano contro il coronavirus

A Siena, da sempre, i momenti di difficoltà vedono l’impegno immediato delle contrade, del loro grande cuore e dell’inventiva di quei contradaioli dal forte senso civico. In questo momento di grande difficoltà, con tutta l’Italia messa alle strette dal coronavirus, le consorelle iniziano a muoversi con varie iniziative di solidarietà.

Nella Torre, ad esempio, già da qualche anno è attivo il servizio ‘Pronto Torre’, un’idea partita dal contradaiolo Roberto Brizzi e dedicata a tutti quei torraioli che hanno bisogno di una mano per le attività quotidiane.

“Pronto Torre è formato da un gruppo di contradaioli che si sono messi a disposizione per aiutare le persone nei loro bisogni bisogni basilari tipo fare spesa o per accompagnarle da qualche parte – spiega l’onorando priore della Torre, Pierluigi Millozzi – Inoltre c’è la possibilità di offrire momenti di svago a persone diversamente abili”.

I torraioli anziani, malati, diversamente abili, possono avvalersi del servizio, trovando nella loro contrada un aiuto prezioso che viene dal cuore e dal forte senso di appartenenza al proprio rione.

“Si tratta di una dozzina di persone che mettono a disposizione il loro tempo libero svolgendo cose semplici, ma che danno grandi risultati. In questo momento, con la situazione dovuta al coronavirus, abbiamo rammentato alle persone anziane che c’è la possibilità di avvalersi di questo servizio per farsi portare la spesa a casa. Questo anche per conformarsi con le direttive date dalle istituzioni e per far stare a casa le persone più a rischio. Abbiamo mandato la mail domenica sera ed abbiamo già avuto delle richieste”.

Stessa ondata di solidarietà in Pantera, dove è il priore Pasquale Colella Albino a chiedere la disponibilità ai proprio contradaioli per organizzare un servizio analogo: “L’attuale emergenza che vede tutta la nazione impegnata nel contenimento del contagio da virus Covid-19 rende necessario limitare gli spostamenti e mettere a riparo alcune categorie di persone. La Contrada della Pantera – ferma restando la chiusura della Società e la sospensione di tutte le attività – tramite la Commissione Solidarietà e il contributo di chiunque voglia rendersi disponibile, vorrebbe provare a dare una mano a tutti i propri Contradaioli che, per motivi di salute o di età, non possono uscire di casa o preferiscono evitarlo, offrendo un servizio di spesa e consegna di farmaci a domicilio.

Chiediamo dunque a chiunque voglia o possa dare un mano di comunicarci – il prima possibile – la propria disponibilità, indicando numero di telefono e un giorno della settimana e una fascia oraria. In base alle disponibilità, stileremo poi un calendario e comunicheremo l’attivazione di questo servizio, dedicato a quelle persone che devono essere maggiormente tutelate”.

Anche nella nobil contrada del Nicchio, il rione non di ferma. La commissione solidarietà si è attivata per mettere dei giovani volenterosi al servizio dei più anziani, così dal poterli aiutare in questo periodo di difficoltà. I nicchiaioli potranno richiedere un aiuto per fare la spesa o per farsi reperire i farmaci.

Appello per lo stesso scopo benefico è quello di Francesco Squillace, priore dell’Aquila, che si rivolge ai propri contradaioli: “Vista l’attuale emergenza sanitaria che vede tutta l’Italia impegnata, la Contrada vuole far sentire la propria vicinanza a tutti i Contradaioli che, per motivi di salute o di età, non possono uscire di casa o intendono evitarlo, offrendo un servizio di spesa e consegna di farmaci a domicilio.

Abbiamo bisogno di alcuni volenterosi maggiorenni che diano la propria disponibilità, opportunamente muniti di guanti e mascherine forniti dalla Contrada, a recarsi presso i domicili dei Contradaioli che ne faranno richiesta”.

Già dal 4 marzo, il Bruco si è attivato con il medesimo servizio, avvalendosi delle energie dei membri del comitato Il Giardino, da anni attivo nella contrada di via del Comune: “La commissione solidarietà si è resa disponibile per fare la spesa agli anziani e chi vuole può approfittare di loro per qualsiasi commissione – ha spiegato il rettore Gianni Morelli -. Siamo stati la prima contrada ad inviare la mail per dare questa disponibilità e sono davvero felice di vedere che anche le altre consorelle si stanno attivando”.