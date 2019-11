Società della Valdorcia completamente sconosciuta al fisco scoperta dalla guardia di finanza

Le fiamme gialle senesi hanno scoperto in Valdorcia una società operante nel settore dell’edilizia, completamente sconosciuta al fisco. La verifica del comando provinciale di Siena ha scoperto il soggetto evasore totale grazie ad una verifica che ha riguardato le annualità dal 2016 al 2018 dove gli investigatori hanno prima proceduto a riscontrare le risultanze contabili dell’impresa, verificata con i documenti acquisiti dai soggetti economici che hanno posto in essere rapporti commerciali con la stessa, quindi i dati così desunti sono stati incrociati con quelli estrapolati dagli applicativi informatici in uso.

In particolare, basandosi sull’incrocio delle pratiche per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, è stato possibile ricostruire i lavori effettivamente eseguiti in materia di risparmio energetico e ristrutturazione edilizia.

L’attività posta in essere, oltre a far emergere l’omessa tenuta e conservazione dei registri e libri contabili previsti dalla normativa di settore, ha così consentito di ricostruire il reale volume d’affari del contribuente infedele permettendo di ricondurre a tassazione quasi 60 mila euro di ricavi non contabilizzati e non dichiarati con un’Iva evasa e non versata per quasi 7 mila euro.

Nei confronti del rappresentante legale della società è stata prontamente avanzata la proposta di applicazione di misure cautelari amministrative, così da garantire l’effettivo ristoro dell’erario attraverso il concreto recupero delle imposte evase.