Società della Salute Senese, nel 2020 impiegati quasi 11milioni di euro nei servizi alla persona

La Società della salute senese è riuscita a garantire i servizi ai cittadini anche in un anno condizionato dal covid, impiegando risorse per quasi 11milioni di euro (10.759.699). Questo quanto emerge dal bilancio consuntivo del 2020, bilancio appena approvato dall’assemblea dei soci composta da 15 comuni del senese e dall’Asl Toscana sud est.

Circa il 40% degli stanziamenti è stato destinato agli interventi per gli anziani, il 32% ai disabili, il 18% a favore di famiglie e assistenza a minori senza riferimenti familiari. Al supporto delle persone in situazioni di disagio, in considerevole aumento nel periodo considerato, è stato dedicato il 10% delle risorse.

Dalla lettura del bilancio consuntivo 2020 si deduce un incremento dei bisogni provenienti dall’area della famiglia e dei minori, che hanno subito in modo rilevante le conseguenze delle misure restrittive sulla mobilità e la chiusura delle scuole. Inoltre, per garantire la continuità dell’assistenza è stato necessario rimodulare i servizi per renderli compatibili con le normative anti contagio, cercando nel contempo di contenere i periodi di chiusura delle strutture semiresidenziali. Nel complesso, la gestione dell’esercizio 2020 ha assicurato l’equilibrio anche nella gestione delle risorse sia interne che esterne, provenienti in particolare dalla regione Toscana.

Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della salute senese, commenta: “La sfida del futuro è continuare a garantire lo stesso standard qualitativo e quantitativo dei servizi attuali, cercando di intercettare i nuovi bisogni e le nuove emergenze, come anche le risorse per farvi fronte, a cominciare da un’attenta lettura e analisi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per valutarne le possibili ricadute sul nostro territorio”.