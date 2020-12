Società della Salute: con un finanziamento di oltre 300mila euro nasce il progetto ‘Sistema’

Nasce ‘Sistema’ il progetto della Società della Salute senese che, grazie a un finanziamento di oltre 300mila euro, per la precisione 374mila, mira a introdurre almeno 30 cittadini disabili all’interno del mondo del lavoro. Sistema, nome in codice di Servizi integrati in area Senese per Interventi Mirati di Accompagnamento al lavoro, si è realizzato grazie ai proventi derivanti dal Fondo sociale europeo, cui la Società della Salute ha fatto richiesta ottenendo il terzo miglior punteggio su 26 domande pervenute alla regione Toscana.

Nel corso del 2021 saranno avviate le attività formative obbligatorie e di preformazione, di orientamento al lavoro e di ricerca di aziende disponibili a far vivere agli adulti e ai ragazzi individuati vere esperienze lavorative. Per ognuno è previsto un progetto personalizzato, che esalti le capacità ed attitudini da investire nell’esperienza di lavoro in azienda, e un’indennità fino a 500 euro mensili.