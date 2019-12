“Le forme dell’acqua” si raccontano a Sms Live: giovedì appuntamento con la mostra Fiorart

Ad ottobre furono 30 le opere ospitate al Granaio Lorenese, a Grosseto, nel cuore del Parco regionale dell’Uccellina. Giovedì invece gli artisti che hanno partecipato ai premi Fiorart di Acquedotto del Fiora potranno vedere ospitate le proprie opere all’interno del complesso museale del Santa Maria della Scala. Il concorso aveva come tema “Le forme dell’acqua”.

La giuria di qualità valutò dal vivo le opere presentate ed esposte nella mostra allestita al Granaio Lorenese . Due furono i vincitori, uno per gli under 29 e uno per gli over 30: Pengpeng Wang e Andrea Amorusi che saranno protagonisti di due mostre personali ospitate al Santa Maria della Scala di Siena nel mese di dicembre.

L’appuntamento è allora giovedì 12 alle 18 nei Magazzini della Corticella con l’inaugurazione della mostra Fiorart