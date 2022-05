Smarrito anello dal valore affettivo, ricompensa per chi lo riporta alla proprietaria

Nel primo pomeriggio di oggi tra le 14,20 e le 14,30 nei pressi della Pam a Siena è stato smarrito un antico e prezioso (da un punto di vista affettivo) anello.

La giovane donna che lo aveva al dito lo aveva ricevuto in dono dal suo ragazzo. Era della mamma di quest’ultimo e dietro a quel piccolo oggetto c’era una storia familiare fatta di affetti. Quante cose importanti ed uniche potrebbe raccontare quell’anello ed è per questo che la persona che lo ha perso lancia un appello e si aggrappa al cuore di chi lo ha trovato per averlo indietro.

“Per piacere ridatemelo. La mamma del mio ragazzo è deceduta ed era l’unica cosa che avevo di lei. Dunque un anello che per me ha un grande significato”. Lei e il suo ragazzo sono disposti a dare anche una ricompensa. Intanto è stata fatta denuncia di smarrimento ai carabinieri. La coppia spera in un lieto fine e questo sarà possibile solo se chi ha trovato l’anello si metterà una mano sul cuore.

Si tratta di un anello con pietra acquamarina ovale incastonata su struttura lineare in oro giallo. Un anello semplice, il suo valore sta nell’affetto, nella famiglia.Per chi lo avesse trovato può segnalarlo alla nostra redazione, lo metteremo in contatto con la proprietaria