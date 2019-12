Sindaci in piazza a sostegno di Liliana Segre: per Siena c’è Clio Biondi Santi

Sono circa 600 i sindaci che questa sera sono scesi in piazza a Milano a sostegno della senatrice Liliana Segre. Presente anche il comune di Siena, a rappresentarlo l’assessore alle politiche giovanili e pari opportunità Clio Biondi Santi.

Così tutti in piazza, tutti con uno stesso slogan, quello che ‘l’odio non ha futuro’, un messaggio forte a sostegno della senatrice che durante la Seconda Guerra Mondiale si è vista deportata in un campo di concentramento dalle truppe naziste e che ultimamente si è vista al centro dell’attenzione mediatica per via di spregevoli avvenimenti come la cittadinanza negata dal comune di Biella.