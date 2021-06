Sinalunghese sconfitta 5-0 dal Siena, Marmorini: “Chiedo scusa alla società, non sono abituato a partite del genere”

“Chiedo scusa alla società”, è questo il commento di Simone marmorini, allenatore della Sinalunghese che ieri pomeriggio ha subito una tremenda sconfitta per 5-0 contro il Siena allo stadio D. Berni di Badesse. Una sconfitta che non ha fatto solo vedere le qualità espresse dai bianconeri ma che ha evidenziato un crollo dei sinalunghesi.

“Che il Siena fosse una squadra forte già lo sapevamo – ha detto il mister – non mi aspettavo una Sinalunghese così. Perdere sta nei giochi e lo dobbiamo mettere sempre in conto, ciò che non ho mai tollerato è arrendersi, anche quando si perde dobbiamo lottare su ogni palla. Ho visto i miei ragazzi hanno abbandonato il gioco, anche se ormai siamo retrocessi il campionato non è finito”.

Marmorini lascia successivamente anche un commento relativo al Siena, squadra che ieri ha forse fatto vedere il massimo delle sue potenzialità. “Il Siena è sempre stato una squadra forte – conclude Marmorini – questo lo sapevamo sin dall’inizio. Chiaramente sono stati svantaggiati da tutte le varie vicissitudini interne che li hanno portati a perdere quota in campionato. Ma il Siena è sempre stata una tra le meglio squadre di questo girone, capace di saper esprimere un buon gioco”.