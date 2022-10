Sinalunga, l’istituto compensivo John Lennon selezionato per la tappa nazionale di “Italia CodeToCode”

L’Istituto J. Lennon di Sinalunga è stato individuato come una delle tappe della staffetta nazionale di coding “Italia CodeToCode”, la settimana per la promozione del pensiero computazionale attraverso il coding, giunta alla sua decima edizione. L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla Commissione europea nell’ambito del Piano d’azione europeo per l’educazione digitale 2021-2027.

La preparazione degli studenti, la professionalità dei docenti e un’aula di informatica recentemente ristrutturata, grazie a un contributo da parte del Comune di 8mila euro, ha permesso alla scuola, una di quattro in tutta la Toscana, di essere selezionata per ospitare questo importante appuntamento che intende promuovere l’adozione di metodologie didattiche innovative previste dal Piano “Scuola 4.0” e dedicata alla diffusione del pensiero computazionale.

A Sinalunga l’iniziativa ha preso il via lunedì 10 ottobre e gli studenti dell’Istituto, dopo aver acceso la fiaccola virtuale della maratona alla presenza del membro dell’Equipe Formativa Territoriale della Toscana, professore Riccardo Barderi, attraverso delle linee di programmazione, hanno utilizzando gli ambienti Cospace ed Enblock e hanno riportato alla luce gli eventi storici più importanti del nostro territorio: l’arrivo a Sinalunga e l’arresto di Garibaldi, la pietra d’inciampo per ricordare Pesia Fajga Lewinter. Sono state inoltre aperte le Stanze Etrusche di Larth e hanno preso vita in maniera virtuale insieme alla sala consiliare con il Sindaco di Sinalunga, insieme alla tradizionale Fiera alla Pieve e alla Corsa dei Carretti. Infine i ragazzi hanno creato una guida digitale del Museo e rivisitato le ricette con prodotti tipici: aglione e chianina. Tutte le classi/sezioni dell’Istituto contribuiranno a arricchire l’iniziativa pubblicando i loro lavori all’interno della piattaforma: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/codeweek22.

“Per l’Istituto J. Lennon e per il Comune di Sinalunga è motivo di soddisfazione essere stati scelti per questa iniziativa promossa e sostenuta dalla Commissione europea. La preparazione dei nostri docenti e i lavori di ristrutturazione dell’aula informatica hanno permesso che la Commissione ci scegliesse per questo importante progetto di educazione digitale che va a ispirare la progettazione e la realizzazione di attività didattiche per la promozione dell’educazione digitale nell’ambito delle linee di investimento della didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale e della scuola 4.0. I complimenti vanno a tutti i docenti che quotidianamente formano in maniera eccellente i nostri studenti” – è il commento del Sindaco Zacchei all’iniziativa.