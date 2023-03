Sinalunga: illuminazione pubblica, riqualificazione di Bettolle e aree sgambatura. Gli interventi in consiglio comunale

Nei plessi scolatici dell’Istituto comprensivo John Lennon, durante il periodo estivo, grazie a dei finanziamenti per circa 1milione e 400mila euro, sono stati previsti dei lavori di adeguamento agli impianti. In particolare nella scuola secondaria di Sinalunga verranno effettuati dei lavori di adeguamento alle normative antincendio e dell’impiantistica elettrica, oltre al rifacimento di alcuni locali adibiti a servizi igienici. Nella scuola secondaria di Bettolle è invece previsto l’adeguamento sismico della palestra con sostituzione completa del parquet; alla primaria di Bettolle infine, sempre per l’adeguamento sismico, sono previsti interventi sui solai con demolizione e ricostruzione completa del tetto.

Durante l’ultimo consiglio comunale, invece, con i soli voti favorevoli della maggioranza, sono stati approvati due progetti riguardanti le opere pubbliche: il rinnovamento dell’illuminazione pubblica e l’avvio del progetto di riqualificazione urbana di Bettolle, con conseguente realizzazione di un parcheggio nell’area dell’ex campo sportivo.

“Abbiamo inserito nel programma delle opere pubbliche il Project Financing della pubblica illuminazione che ci consentirà, prima della fine del mese di Marzo, di pubblicare la gara per rinnovare le linee e sostituire tutti i corpi luce del Comune con illuminazione a led. Il tutto per un importo di 1.657.000 euro di investimenti. Inoltre, una variazione al bilancio ci consentirà di procedere nell’acquisire le risorse necessarie all’intervento nel ex campo sportivo di Bettolle e andare a realizzare una prima parte del progetto di riqualificazione urbana del Borgo stesso. Nello specifico si tratta di un intervento di miglioramento della viabilità, con la realizzazione di un parcheggio utile all’abitato e la realizzazione di un area camper. Da evidenziare che in questo primo stralcio di 940.000 euro, è compreso anche il collegamento di accesso al plesso della scuola primaria, permettendo così una maggiore sicurezza ai bambini e alle bambina in uscita della scuola che non transiteranno più nel viale della statale 327” – spiega il sindaco Edo Zacchei.

Infine, a breve, verranno realizzate due aree di sgambatura per cani, una a Sinalunga e l’altra nell’area di via Boscagli a Pieve di Sinalunga. Quest’ultima aree fa parte di un progetto più completo che va a risponde alle esigenze dei cittadini che vogliono fare sport o semplicemente camminare, in un contesto sicuro e immerso nella natura urbana.

“Si tratta di un intervento per la realizzazione di un percorso illuminato nel cuore del parco verde di via Nello Boscagli e già finanziato da Ministero. Una serie di investimenti che si vanno ad aggiungere agli altri già programmati e che inizieranno a breve volti a migliorare la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo riqualificare il tessuto urbano del Comune, come l’importante intervento sul Palazzo Pretorio di cui abbiamo già pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori qualche giorno fa” – conclude il sindaco Zacchei.