I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 9,48 per un incidente stradale a Sinalunga in via Piave. Un auto ha investito due persone. Un uomo di 69 anni e una donna di 62 sono stati trasportati in codice 2 alle Scotte di Siena. Sul posto Pubblica Assistenza di Pienza, pubblica assistenza di Torrita e Misericordia di Sinalunga. Anche l’autista della macchina è rimasto ferito portato in codice 1 all’ospedale di Nottola.