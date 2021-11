Sinalunga, a Guazzino, una panchina rossa contro la violenza di genere

Una seconda panchina rossa, dopo quella svelata nel 2020 in piazza Garibaldi a Sinalunga, che il comune di Sinalunga installa come segno tangibile contro la violenza di genere. La panchina è stata inaugurata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Tra le tante attività di sensibilizzazione organizzate, il comune di Sinalunga, ha inaugurato nei giardini pubblici di Guazzino la panchina rossa. La panchina rossa è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, di un percorso di sensibilizzazione e un segno tangibile di una rete fatta di centri antiviolenza, forze dell’ordine e associazioni che non lasciano sole le donne vittime di violenza, ogni giorno dell’anno. Gli sportelli antiviolenza, gestiti dall’associazione Amica donna rispondono ai numeri 327-9999228 e 329-3050686. Il numero nazionale antiviolenza e stalking è il 1522.

Allo svelamento erano presenti il sindaco Edo Zacchei, l’assessore alle Pari opportunità, Cecilia Bernardini, il parroco don Osman, l’associazione Soroptimist, l’associazione Amica donna, le Pro loco di Bettolle e Sinalunga e molte delle associazioni del territorio. Per l’occasione l’associazione Soroptimist ha donato un contributo ad Amica donna per continuare nelle loro attività di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza.

“Non facciamo mai abbastanza! Il 25 Novembre ricorre la giornata internazionale della violenza sulle donne – commenta il sindaco Edo Zacchei – e questo giorno si pone l’obiettivo di eliminare qualsiasi forma di violenza e di sopruso ponendo l’attenzione in maniera particolare sulla violenza nei confronti delle donne. In troppe parti del mondo la donna stenta ad affermarsi, a esporsi e a vivere; luoghi dove non gli è consentito frequentare aree e luoghi pubblici e addirittura le viene negato il diritto all’istruzione”. “Il rispetto del principio di uguaglianza e l’inaccettabilità di discriminazioni di genere – prosegue – è un principio sancito dalla Costituzione. Purtroppo, malgrado, l’impegno di politica e istituzioni siamo in una situazione drammatica; ancora oggi si registra un evento drammatico ogni tre giorni e i dati dei soprusi e delle sopraffazioni sono ancora troppo elevati. Siamo in un percorso culturale lungo e difficile dove chi ha il compito di guidare il paese e le istituzioni deve assumersi le responsabilità di continuare a creare momenti di crescita e di confronto, a partire dai temi dell’educazione scolastica, alle politiche della famiglia, al garantire alle donne pari opportunità nel mondo del lavoro. Il lavoro è dignità, lavorare significa non inchinarsi e non sottomettersi, il lavoro è libertà”. “Alle donne dico: ‘non esitate , non vergognatevi di denunciare i soprusi e gli abusi, non abbiate paura, date fiducia alle istituzioni, al Paese e alla giustizia, date voce alla libertà di essere voi stesse, non rimanete in silenzio, perché il silenzio uccide’” ha concluso il sindaco Zacchei.

Anche gli esercizi commerciali del comune hanno voluto essere partecipi alla settimana di sensibilizzazione allestendo le proprio vetrine di rosso e ricordando che è importante denunciare quando si è vittime di violenza. Le iniziative organizzate dal comune proseguono domenica 28 Novembre, presso la sala polivalente di Bettolle con lo spettacolo ‘Femminile Singolare’ letture e musiche a cura della biblioteca comunale di Sinalunga, in collaborazione con Olga Rossi e le associazioni del territorio. L’appuntamento è andato sold out in poche ore e all’accesso sarà consentito solo esibendo il Green pass e si consiglia di arrivare 15 minuti prima per effettuare tutte le procedure anticontagio.