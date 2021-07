Simone Cini è il nuovo Responsabile del settore giovanile del Poggibonsi basket

Il Poggibonsi Basket, dopo anni di inseguimenti, ha raggiunto un accordo con Simone Cini, che dalla prossima stagione arricchirà lo staff giovanile della società valdelsana. Coach Cini ricoprirà il ruolo di Responsabile del settore giovanile ed in più guiderà una squadra del settore.

Simone inizia la carriera come allenatore nelle giovanili della Virtus Siena, dopodiché affronta 2 stagioni prima come vice e poi come capo coach a Colle val d’Elsa in Serie C dilettanti. Cini passa poi al Costone, dove oltre ad una squadra giovanile fa il vice ancora in Serie C. L’allenatore ritorna in casa Virtus Siena dove fa il vice in B1 e l’anno successivo in B2, portando nel frattempo alle finali nazionali l’under 18 eccellenza. Seguono un’esperienza in C ad Asciano ed una formidabile promozione come vice alla Mens Sana in serie A2 nell’anno della rinascita del club mensanino. Nelle ultime 5 stagioni allena a Sinalunga dove guida la serie D, poi diventa Responsabile del settore giovanile, ruolo nel quale guida una collaborazione con il Chiusi Basket.

Il Basket Poggibonsi, con questo colpo, vuole dare un segnale chiaro per il futuro: professionalità e capacità al servizio dei giovani.