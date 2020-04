Silvio Busaferro (presidente Iss): ” In Italia grosso calo dell’intensità del virus”

“L’intensità del virus si è ridotta molto in Italia ma nella fase della riapertura servirà la massima attenzione “. Lo comunica Silvio Busaferro , presidente dell’Istituto superiore di sanità, durante l’incontro di oggi con ricercatori ed epidemiologi per fare il punto della situazione sul contagio.” I numeri sono in diminuzione in tutte le regioni, ora servono cautela e massimo rispetto delle misure progressive”, prosegue Busaferro che aggiunge “l’infezione si è concentrata maggiormente nelle Rsa, nelle Rsd”, poi ” nelle strutture sanitarie ed tra le famiglie ed in maniera minore nei luoghi di lavoro”. Attualmente sono 106 i comuni ‘zone rosse’ in Italia. “La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela – ha detto invece il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma -. Ci sono le condizioni per programmare il domani ma con i piedi ben piantati nell’oggi. Il virus circola ancora nel nostro territorio, guai a pensare che la battaglia sia vinta. Abbiamo creato le condizioni ma adesso prudenza e gradualità massima, siamo davanti a un nemico difficile”.