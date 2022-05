Sigerico, apertura senza appuntamento al punto unico in viale Toselli

Da lunedì 23 maggio sarà ampliato l’orario di apertura al pubblico degli Uffici tributi di via Fontebranda 65. La decisione arriva a seguito della cessazione dello stato di emergenza Covid.

Gli orari di apertura saranno il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30.

I cittadini potranno presentarsi sia su appuntamento che liberamente. La precedenza sarà, però, accordata a coloro che si saranno prenotati al numero 0577-228795. L’accesso allo sportello dovrà avvenire solo per questioni urgenti e che non possano essere risolte con altre modalità a disposizione dell’utenza.

Per gli Uffici di viale Toselli 8 e il Punto Unico di via Fontebranda 77 non servirà la prenotazione.