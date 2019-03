Siena,un piano contro le droghe: domani tavolo di lavoro in Prefettura

Si riunirà domani in prefettura, presieduto dal prefetto Armando Gradone, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per un’analisi del fenomeno del consumo di stupefacenti in provincia e per la condivisione di nuove ed incisive iniziative di prevenzione, rivolte in particolare al mondo dei giovani e dei giovanissimi.

Sono stati invitati a partecipare , oltre al sindaco di Siena, al presidente della Provincia e ai vertici delle forze di poliza, il rettore dell’università di Siena, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale ed il direttore dell’Azienda sanitaria Toscana Sud Est.