#SienaNonSiFerma è lo slogan del momento, nel corso della Giunta comunale è stato deciso che sabato 29 febbraio alle 11.30 si svolgerà nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico un incontro e momento di confronto aperto a tutti gli operatori economici del nostro territorio dove potranno confrontarsi insieme al Comune per individuare insieme misure contingenti e immediate da adottare per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dalla paura del Coronavirus.