Italiazonaprotetta: Siena – giorno 7

E’passata la prima settimana, i primi sette giorni da quando la nostra vita è cambiata completamente e da quando siamo chiusi nelle nostre case. Siena ha iniziato la sua settimana con i ricordi vividi dei 17 rioni che, uniti, hanno intonato la Marcia del Palio, il Canto della Verbena ma anche l’inno dei Mameli. Nel nostro video del giorno a cantare è invece la giovane soprano senese Beatrice Fanetti che, pochi giorni fa, si è esibita dalla sua finestra che dà sui palazzi e sulle vie della città.Non mancano le vostre testimonianze che potete inviare al numero 3401640273 e che verranno quotidianamente pubblicate sul nostro giornale. Vi ricordiamo, inoltre, che potete seguirci anche su Instagram all’account @sienanews_official.

La giornata è iniziata con un’intervista a chi è in prima linea nella lotta al covid19: il direttore generale dell’Aou Siena Valtere Giovannini che ci ha fatto sapere che l’azienda “sta curando il primo malato con gli ultimi farmaci innovativi”(link qui). L’ospedale inoltre si è dimostrato solidale con la Lombardia, una delle regioni più colpite, e ha deciso di aiutarla(link qui) mentre qualcuno ha deciso di aiutare l’ospedale(link qui). Sui nuovi contagi questa è la situazione in Italia(link qui), in Toscana(link qui) e a Siena(link qui). Oggi è stato poi il giorno del varo del decreto “Cura Italia“(link qui) e a Siena è partita la sanificazione delle strade. Purtroppo ci sono anche notizie negative: c’è chi si approfitta di questa situazione drammatica( link qui e qui). Siena è ancora una città vuota e purtroppo non c’è vita in Piazza del Campo (link qui), qualcuno però ha decisio che è possibile fsrci godere delle bellezze della città anche da casa nostra(link qui)

Di seguito i vostri video, i vostri pensieri e le vostre foto