Siena, Whrpool: donati 50 mila euro a favore di Toscana Life Sciences

Si è appena concluso il quotidiano incontro in videoconferenza tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi e la stampa locale. L’azienda Whirpool dona 50 mila auro a favore di Toscana Life Sciences, società senese che al momento sta lavorando al fianco dell’Istituto Spallanzani di Roma per la ricerca sulla separazione degli anticorpi del coronavirus.

Il sindaco ha anche annunciato il bollettino al riguardo del numero dei contagi. Sale a 106 il numero dei positivi nel senese, 9 persone in terapia intensiva, ricoverate all’ospedale Le Scotte di Siena. Iniziati i primi tamponi all’interno delle Rsa senesi, Campansi e Caccialupi. In arrivo altre 10 mila mascherine che verranno così distribuite:

Aous, 800 alla Protezione Civile, 100 al carcere e 500 alla prefettura. Altre 300 per i comuni della provincia di siena. 100 a 6 Toscana, 200 ai tassisti senesi, 100 alle contrade, altre 300 all’Aous e 100 al santa petronilla. 100 al Faro, 300 alla Camera di Commercio che verranno distribuite ai dipendenti dei supermercati. Altre a Terrecablate. 20 all’ufficio di sorveglianza del tribunale. 100 per i medici di base. In attesa di 190 tute di cui, 150 all’Aous e il restante alla Protezione Civile. In arrivo anche 100 kit sierologici che verranno mandati immediatamente all’Azienda ospedaliero-universitaria senese.

L’associazione Tribù del Mondo aveva organizzato una raccolta fondi attraverso la vendita di uova di cioccolato il cui guadagno sarebbe stato donato ai bambini del Congo. Dal momento che l’emergenza sanitaria non permette di organizzare l’evento, l’associazione, ha deciso di donare le uova di cioccolato a tutti gli operatori sanitari in prima linea nel fronteggiare l’emergenza.

Il Comune di Siena in accordo con il Monte dei Paschi di Siena, ha organizzato una raccolta fondi, l’iban sarà disponibile sul sito del Comune. Grande iniziativa dei supermercati senesi che, per far fronte all’emergenza alimentare, hanno deciso di organizzare una ‘spesa in sospeso’. Chiunque potrà regalare un genere alimentare, la Misericordia di Siena con l’ausilio dei Servizi Sociali, provvederà a portare i generi ai più bisognosi.

Il Comune di Siena nel frattempo si sta organizzando per mettere in atto il piano dei bonus alimentari. Il sindaco De Mossi fa sapere che si metterà al lavoro con la Giunta per creare tutta quella fase burocratica per creare un piano. Non è escluso anche l’impiego dell’assistente virtuale Caterina. Inoltre, si metterà in contatto con i comuni della provincia per sapere come procedere, se sarà il caso anche di creare un coordinamento provinciale.

Niccolò Bacarelli