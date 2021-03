Siena, via libera ai lavori per sistemare il fondo delle strade comunali

Sì della giunta senese all’accordo quadro e il progetto definitivo per i lavori che interesseranno tutte le strade di competenza del Comune. L’importo è di 250mila euro e permetterà di fare partire una serie di lavori per sistemare il fondo delle strade comunali.

“Sulla base delle segnalazioni raccolte dai cittadini e dalla Polizia Municipale nonché dai sopralluoghi da pare del Servizio Manutenzione Infrastrutture, Strade, Verde e Sottosuolo sono stati individuati una serie di interventi localizzati da effettuarsi nei prossimi mesi”, è quanto afferma l’assessore ai beni pubblici Sara Pugliese.

L’Amministrazione deve infatti provvedere alla manutenzione delle pavimentazioni dove “gli enti gestori di sotto-servizi eseguono o hanno eseguito interventi di ripristino del manto a seguito di scavi effettuati per interramento cavi, o di manutenzione e che hanno provocato, nel tempo, cedimenti del sottofondo o, comunque, disomogeneità su cui occorre agire prontamente per migliorare la qualità urbana e la sicurezza stradale. Si andrà avanti per lotti che non impattino sul traffico veicolare, in modo da tenere le strade sempre aperte e i lavori saranno effettuati in orari a impatto minimo e, dove necessario, di notte”, conclude