Siena, vertice tra De Mossi e Molteni: il Comune spiega il lavoro per tornare a correre il Palio nel 2022

A Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno,è stato presentato anche il lavoro fatto finora da Palazzo Pubblico per potere tornare a correre in sicurezza il Palio nel 2022. Trapela questo dal vertice che si è tenuto stamani tra il sindaco Luigi De Mossi e l’esponente del Viminale anche se sull’argomento lo stesso Molteni, davanti alla stampa, ha preferito sviare: “Con sindaco e giunta è stata una chiacchierata generale, il tema del Palio fa parte della storia e della tradizione senese, non si può venire qui e non parlare delle Festa”, ma “le scelte però saranno dell’amministrazione”. Il Palio è stato uno dei temi affrontati durante l’incontro e Molteni, membro del Carroccio, ha aggiunto più dettagli quando ha parlato di sicurezza: “abbiamo discusso dei fondi che il Comune di Siena ha ottenuto per la videosorveglianza, sono uno strumento per controllare il territorio e prevenire la microcriminalità ed il degrado. A Siena ci si è dotati di un sistema importante e sono contento perché si va nella direzione dell’implementazione della sicurezza”. Il sottosegretario è stato accompagnato in Comune da Tommaso Marrocchesi Marzi. Insieme all’imprenditore del vino Molteni ieri ha partecipato ad una cena, a Sinalunga, erano presenti operatori commerciali, agricoltori e imprenditori dei territorio della Valdichiana senese. La campagna elettorale del candidato del centrodestra per le elezioni suppletive intanto prosegue. Oggi arriveranno anche altri due big da Lega e Fratelli d’Italia: è prevista la presenza del Senatore di Fdi Giacomo La Pietra ad un incontro, alle 19 al Bar Il Palio; prima è atteso Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

MC