Siena, vanno all’asta l’ostello della gioventù e il set del Mulino Bianco. A Villa Patrizia arriva l’eliporto

L’ostello della gioventù in via Fiorentina sarà a breve messo all’asta mentre, sempre in via Fiorentina, la nuova proprietà vorrebbe rifare il look alla struttura storica di Villa Patrizia creando un eliporto per i clienti che soggiorneranno nella dimora e arriveranno con un elicottero.

Sono solo due delle novità che riguardano le case e gli immobili in provincia di Siena. L’ostello della gioventù torna nuovamente all’asta dopo nove anni: nel 2012 infatti il Comune, che era il proprietario del locale, aveva dato il via ad una gara di dismissione del bene. In quel periodo, a palazzo Pubblico, c’ era il commissario straordinario Enrico Laudanna e l’ostello venne acquisito dalla società Nucleo srl. Nel 2020 Nucleo srl è fallita e la struttura era stata data, in via provvisoria, dal Tribunale ad un’altra società senese per tentare un rilancio.

Con un’offerta minima che è di poco superiore a 830mila euro potrebbe essere venduta la villa colonica con molino e piscina a Chiusdino( la base d’asta è di poco superiore al milione di euro, le offerte scadono a fine settembre). Potrebbe sembrare anche una cifra adeguata, quella dell’offerta minima, se la casa in questione non fosse lo storico set de La famiglia de Mulino, una serie di spot della Barilla degli anni’90 dove venivano pubblicizzati biscotti e merendine della ditta italiana. La villa a Chiusdino rappresentava la trasformazione ‘fisica’ del simbolo dell’azienda: un luogo arcaico e contadino, un sogno per molti cittadini che vogliono vivere immersi nella campagna ed abbandonare la routine della città. Nella réclame, che pubblicizzava la Crostata albicocca ed i biscotti Galletti e Camille, una famiglia dei nostri giorni va a vivere in un antico mulino, bianco per davvero. “La mamma insegnante, il papà giornalista, i due figli e il nonno: la famiglia del Mulino rappresenta la quotidianità di una famiglia “all’italiana”, si legge nel sito della Barilla. Lo spot portava la firma del regista Giuseppe Tornatore e le musiche erano di Ennio Morricone.

La scorsa settimana infine è stato venduto l’immobile che ospitava l’Essenza, storica discoteca di Casetta, nel comune di Castelnuovo Berardenga. L’offerta minima era di 233mila euro e il complesso(oltre 4mila metri quadi dove sono presenti un locale per gli spettacoli, un’area esterna con piscine ed un ristorante) è stato venduto per 295mila euro. Per la struttura quindi si prospetta una nuova vita dopo la chiusura dei battenti nel 2017.

(Fonte foto: Istituto vendite giudiziarie)