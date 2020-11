Siena, una provincia di stelle (Michelin): tre nuovi ristoranti nella guida

Poggio Rosso di Juan Camilo Quintero a Castelnuovo Berardenga , Linfa di Vincenzo Martella a San Gimignano, Sala dei Grappoli di Domenico Francone a Poggio alle mura, nel comune di Montalcino. Queste suono le tre nuove stelle Michelin in provincia di Siena secondo la prestigiosa Guida 2021 che è stata presentata oggi, mercoledì 25 novembre. Poggio Rosso di Quintero riottiene la stella persa nella guida del 2020.

Nell’anno della pandemia “ci siamo chiesti se quest’anno fosse il caso, visto lo stato delle cose, di uscire con la Guida Michelin – spiegano gli organizzatori dell’evento-, di presentarla al pubblico e di dare le nostre valutazioni sui grandi talenti di questo meraviglioso Paese. Una domanda lecita, che ha una sola risposta: assolutamente sì”.

Per il 2021 sono 12 le stelle presenti nei ristoranti del Senese. Tante sono nella zona del Chianti, ma nessuna nel centro storico.

Due ce l’ha il ristorante Arnolfo di Colle Val d’Elsa. Tra chi invece ha una stella, oltre ai premiati di questa edizione, ci sono la Bottega del 30 e L’Asinello di Castelnuovo Berardenga, Osteria Perillà (Castiglion d’Orcia), Meo Modo (Chiusdino), I salotti (Chiusi), Il Pievano (Gaiole in Chianti) Castello di Fighine (San Casciano dei Bagni). In Italia sono 29 le novità stellate delle 66esima edizione della guida, per quest’anno la Toscana ha 43 ristoranti stellati ed è la regione con più novità

Tra i Bib Gourmand, “ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 euro – come lo definisce la guida” ce ne sono 5 del nostro territorio: Taverna del Grappolo Blu (Montalcino), Osteria le Panzanelle (Radda in Chianti), Fonte alla Vena(San Quirico d’Orcia), La Taverna di San Giuseppe(Siena), Il Conte Matto(Trequanda)