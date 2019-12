Siena, interventi di manutenzione al segnale tv: ecco dove

Dal lunedì prossimo 16 dicembre, i tecnici Telecom continuano gli interventi di manutenzione migliorativa della rete cablata (HFC) che trasporta il segnale TV nelle case dei cittadini senesi. I lavori fanno parte di un programma di sostituzione di tutti i Fiber Node della rete con apparati più moderni con la possibilità di monitoraggio da remoto che permetterà la segnalazione degli eventuali guasti in tempo reale. Per consentire i lavori, di norma effettuati tra le 8 e le 17, sarà temporaneamente sospesa la ricezione televisiva nelle zone sottostanti, o porzioni di esse. Il 16 riguarderanno, passaggio di Doccino, Barriera S. Lorenzo, viale Don Minzoni, Vittorio Emanuele II, Cavour, via Garibaldi, D. Beccafumi, Pian D’Ovile, Doccia, Socino; il 17, Prato di Sant’Agostino, piazza Chigi Saracini, vicolo della Magione, via Camollia, Campansi, del Pignattello, Malta, Paparoni, E.S. Piccolomini, Tolomei, F. Folcacchieri, di Fontanella, P.A. Mattioli, dei Tufi; il 18, viale XXIV Maggio, V. Veneto, Diaz, Trieste, via Esterna Fontebranda, di Fontebranda, F. Corridoni, A. Pannilunghi, B. Bonci, Scaletta, Martiri di Scalvaia, E. Toti, Biagio Di Montluc, Nazario Sauro, Monte Grappa; il 19, viale XXIV Maggio, Montesanto, V. Veneto, C. Battisti, Cavour, via Fiume, Gorizia, Mentana, Goito, Custoza, Chigi, Caduti di Vicobello; infine l’ultimo giorno, il 20, piazza 3 Luglio, viale Mameli, Cavour, Achille Sclavo, via Montebello, Mentana, Avignone, Marciano, Custoza, Martiri di Montemaggio, Fiorentina.