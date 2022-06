Siena, tre pecore in fuga verso Porta Romana: sul posto i carabinieri

Pecore in strada a due passi da porta Romana. Le foto sono state scattate questo pomeriggio. La presenza degli animali sulla carreggiata, e in mezzo ad abitazioni, ha incuriosito i senesi che transitavano nella zona di Valli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e per fortuna non si è registrato nessun incidente a causa della presenza degli animali sulla strada.

Immediata la reazione sui social di tanti lettori che hanno voluto commentare, in maniera ironica, l’impresa delle tre pecore. Inevitabile l’accostamento alla contrada di Valdimontone e siccome il Palio si avvicina c’è anche chi trova un segnale di fortuna nella fuga degli ovini. Fortunatamente nessuno si è fatto male e tutto si è risolto con un sorriso.