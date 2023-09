Mens Sana, scherma: arriva l’offerta per gli studenti Università per stranieri di Siena

La sezione Scherma della Polisportiva Mens Sana 1871 apre le porte all’Università per Stranieri di Siena con un’offerta rivolta a tutti gli studenti. Da oggi, infatti sarà possibile partecipare ai corsi della sezione di Scherma per imparare i fondamentali di questa nobile disciplina. Un pacchetto da 100 euro, più la quota associativa, comprensivo di otto lezioni da sessanta minuti ciascuna. Le lezioni si svolgeranno in italiano e inglese per permettere a tutti gli studenti Unistrasi di poter prendere parte ai corsi della sezione biancoverde. Un’opportunità per tutti gli studenti di conoscere e apprendere la terminologia e le basi della tecnica schermistica al fine di svolgere assalti e lezioni, diventando un atleta biancoverde a tutti gli effetti.