Siena, topi ‘prigionieri’ nel centro storico

La zona pare che sia quella vicina all’istituto Monna Agnese. Il filmato sta girando su tutti i contatti WhatsApp dei senesi e quello che si vede nel video è abbastanza chiaro: quattro enormi topi prigionieri di una rete metallica cercano di scavalcarla per poter proseguire liberi nelle vie cittadine. La situazione non deve farci rimanere tranquilli: è noto che questi animali sono portatori di gravi malattie che possono essere trasmesse agli uomini attraverso gli escrementi, che contengono batteri e virus e che si diffondono per contatto con la pelle, la saliva, il sangue, le mucose o l’apparato respiratorio. I roditori pullulano dove ci sono situazioni di sporcizia e, in questo caso, basterebbe osservare il filmato e vedere quanti rifiuti dell’immondizia sono presenti per terra.