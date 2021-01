Siena, temporanee modifiche ai bus per la chiusura di via delle Sperandie

A Siena dalle ore 9 di lunedì 11 gennaio e fino alle 18 di sabato 23 gennaio 2021 sarà chiusa al transito via delle Sperandie.

Le corse delle linea s54 (ore 8.12 e 13.57 da Coroncina in direzione piazza Indipendenza) effettuano deviazione in Via del Nuovo Asilo, via Bastianini, via della Diana, Porta San Marco e piazza Indipendenza. Le linee scolastiche 570 e bis della linea s54 delle ore 13.34 si trasferiscono in S.

Agostino transitando da via del Nuovo Asilo, via Mascagni, Pian dei Mantellini. La linea 640 da Porta S. Marco effettua deviazione in via Nuovo Asilo, via Mascagni, Pian dei Mantellini, via delle Cerchia e via Mattioli.

